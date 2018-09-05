أوكيدجا: ” أحاول التحدث مع جميع اللاعبين للتعرف عليهم”

تحدث حارس ميتز الفرنسي أليكسندر أوكيدجا الذي إنضم إلى صفوف المنتخب الوطني لأول مرة، حول الأجواء التي وجدها في المنتخب الوطني.

وأجرى حارس فريق ميتز الفرنسي حوارا مع موقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء والذي قال فيه :

“فيما يخص الأجواء التي وجدتها فهي رائعة، وأنا من جهتي أحاول أن أتحدث مع الجميع من أجل التعرف عليهم، وبالأخص رايس مبولحي وعز الدين دوخة، فنحن نعمل بجدية كبيرة مع مزاج رائع”

وأضاف: “لدينا رغبة كبير للإنتقال إلى غامبيا والعودة بنتيجة إيجابية من هناك، وكلنا معنيين بهذا المباراة”.