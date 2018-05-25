أوكيدجا :”أريد لعب كان 2019 ومونديال قطر مع الجزائر”

عاد “أليكسندر أوكيدجا” للتأكيد على رغبته في اللعب للمنتخب الوطني، في أقرب الآجال الممكنة خلال تصريحات لجريدة “جورنال دوسونتر” الفرنسية.

وقال :”اللعب مع الجزائر سيكون تحديا رائعا بالنسبة لي، وأريد المُشاركة في كأس إفريقيا 2019 ونهائيات كأس العالم 2022 بقطر”.

وتحصل صاحب الـ29 عاما، مؤخرا على جواز سفر جزائري، في إنتظار حصوله على إهتمام من “الفاف” والطاقم الفني لـ”الخضر”.

وبخصوص مُستقبله الإحترافي رد :”هناك خيارات عديدة، شتوتغارت الألماني يريدني كحارس ثان، والتجربة في ألمانيا وملاعبها ستكون مهمة بالنسبة لي”.

وواصل :”هناك أيضا عامل الراتب، واللعب بصفة أساسية، مما يجعل المُقترحات التي وصلتني من الليغ2 مهمة هي الأخرى”.