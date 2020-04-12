أوكيدجا: “أطمح لأكون الحارس الأول في الخضر”

عبّر الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، حارس نادي ميتز، عن طموحه في أن يصبح الحاس الأول للمنتخب الوطني، مبديا في ذات الوقت احترامه لمنافسيه.

وصرح ألكسندر أوكيدجا، في حوار لموقع “أكتو فوت”: “نعم أطمح لأكون الحارس الأول في المنتخب الوطني، لكن لدي احترام كبير للمنافسين الذين يتواجدون أمامي”.

وأضاف: “لقد شاهدتهم كثيرا في البداية، والآن بعد أن شاركت في العديد من التربصات، نتحدث بشكل طبيعي بيننا”.

وتابع ألكسندر أوكيدجا: “أعمل رفقة فريقي ميتز، لأكون في المستوى، لأحصل على فرصة لعب بعض المباريات مع المنتخب الوطني، لكن هناك منافسة”.