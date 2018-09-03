أوكيدجا: ” أعرف بولاية وطاهارت..وتعرفت على بن سبعيني في الطائرة”

تحدث المستقدم الجديد في صفوف المنتخب الوطني أليكسندر أوكيدجا عن اللحظات الأولى التي عاشها قبل إلتحاقه بتربص المنتخب الوطني.

وإلتحق حارس ميتز الفرنسي بأرض الوطن ظهيرة اليوم الإثنين للمشاركة في تربص المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى إستعدادا لمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر الجاري.

وقال “أعرف مهدي طاهارت الذي لعب معي في فريق ليل، كما أعرف فريد بولاية الذي يلعب معي حاليا في فريق ميتز، كما تبادلت أطراف الحديث مع بعض اللاعبين في الطائرة على غرار بن سبعيني”

وأضاف: “أعتقد أنه إذا إستدعاك المنتخب الوطني، فإنه من الواجب تلبية الدعوة..كنت أتابع لقاءات مبولحي من بعيد وأعرف أنه كان في القمة ولديه 10 سنوات خبرة في المنتخب وأنا هنا من أجلم التعلم منه”.