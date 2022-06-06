أوكيدجا أمام مستقبل مجهول بعد سقوط ميتز لـ”الليغ2″

كشفت تقارير مقربة من نادي ميتز الفرنسي. الساقط لدوري الدرجة الثانية. عن إعتزام إداراة الفريق القيام بتغييرات جذرية داخل صفوف الفريق.

وكشف أمس الأحد، موقع “سوسيوس ميتز”، أن إداراة ميتز مستعدة للقيام بالعديد من التغييرات، أهمها المدرب ومنح الفرصة للشبان.

وأضاف ذات المصدر، أن حارس المنتخب الوطني، ألكسندر أوكيدجة، يتجه لمغادرة الفريق، بعد عودة حارس المنتخب الفرنسي للأمال ديتش.

كما سيتم وضع الحارس مارك أورال كارياد كحارس ثاني لنادي ميتز، كل هذه المعطيات ستجعل حارس الخضر أوكيدجة خارج الحسابات.