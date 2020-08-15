أوكيدجا: “المنافسة على منصب أساسي تدفعي لأكون أكثر فعالية”

كشف الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيدجا، حارس نادي ميتز الفرنسي، سعيه دائما ليكون أكثر فعالية، للحفاظ على منصبه كأساسي في الفريق، بالنظر للمنافسة الشرسة.

وصرح أوكيدجا، للموقع الرسمي لناديه: “هناك منافسة على منصب حراسة مرمى الفريق، بيني وبين زميلي مارك أوريال، وأمر جيد امتلاك الفريق لثلاثة حراس بمستوى جيد”.

وأضاف الدولي الجزائري: “المنافسة على منصب أساسي في حراسة المرمى، تدفعني للعمل بجهد أكبر، لأكون أكثر فعالية، ولأحافظ على منصبي”.

وتابع ألكسندر أوكيدجا: “هناك دائما زميلي مارك، الذي يدفعني ويحفزني للتقديم الأفضل، من خلال سعيه للظفر بمكانة أساسية، بالإضافة للشاب الصاعد بول”.