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الرياضة

أوكيدجا: “الموسم الماضي كان الأسوأ في مشواري لكن رفضت التخلي عن ميتز”

بقلم كريم تيغرمت
أوكيدجا: “الموسم الماضي كان الأسوأ في مشواري لكن رفضت التخلي عن ميتز”
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اعتبر الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، بأن الموسم الماضي كان الأسوأ في مشواره، إلا أنه رفض مغادرة ناديه ميتز.

ونقلت تقارير صحفية، تصريحات أوكيدجا، أين قال: “الموسم الماضي كان جد صعب بالنسبة لي، وأعتبره الأسوأ في مشواري”.

كما أضاف: “تلقيت العديد من العروض هذا الصيف، لكن لم يكن بإمكاني التخلي عن ميتز، الذي وقف إلى جانبي عندما كنت أعاني في ستراس بورغ”.

وتابع ألكسندر أوكيدجا: “طموحنا هذا الموسم هو إعادة الفريق إلى الليغ1، رغم ادراكنا لمدى صعوبة المهمة التي تنتظرنا، بالنظر للمنافسة الشرسة”

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