أوكيدجا: “الموسم الماضي كان الأسوأ في مشواري لكن رفضت التخلي عن ميتز”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، بأن الموسم الماضي كان الأسوأ في مشواره، إلا أنه رفض مغادرة ناديه ميتز.
ونقلت تقارير صحفية، تصريحات أوكيدجا، أين قال: “الموسم الماضي كان جد صعب بالنسبة لي، وأعتبره الأسوأ في مشواري”.
كما أضاف: “تلقيت العديد من العروض هذا الصيف، لكن لم يكن بإمكاني التخلي عن ميتز، الذي وقف إلى جانبي عندما كنت أعاني في ستراس بورغ”.
وتابع ألكسندر أوكيدجا: “طموحنا هذا الموسم هو إعادة الفريق إلى الليغ1، رغم ادراكنا لمدى صعوبة المهمة التي تنتظرنا، بالنظر للمنافسة الشرسة”
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