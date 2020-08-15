أوكيدجا: “الموسم المقبل سيكون صعبا لكنني متحمس للعودة إلى المنافسة”

أبدى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، تحمسه للعودة للمنافسة رفقة ناديه ميتز الفرنسي، رغم تأكيده على صعوبة المهمة الموسم المقبل، بالنظر للتوقف الطويل بسبب كورونا.

وصرح أوكيدجا، للموقع الرسمي لناديه: “أنا جد متحمس لاستئناف منافسة البطولة، على غرار جميع بقية زملائي في الفريق”.

وأضاف: “صحيح أن فترة الحجر الصحي، أعاقت تحسننا بالنظر للموسم المنصرم، أين كنا نتمنى المواصلة في انطلاقتنا”.

وتابع ألكسندر أوكيدجا: “ندرك أن الموسم المقبل سيكون صعبا جدا، لكننا سنحافظ دائما على أساسياتنا في المنافسة، كالروح القتالية، والرغبة الكبيرة”.