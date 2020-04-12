أوكيدجا: “بلماضي نجح في إعادة روح المجموعة والمنافسة في المنتخب”

أثنى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، حارس نادي ميتز الفرنسي، على العمل الكبير الذي قام به الناخب الوطني جمال بلماضي، لخلق روح المجموعة في الخضر.

وصرح أوكيدجا، في هذا الخصوص، لموقع “أكتو فوت”: “جمال بلماضي، شخص متفهم جدا، وقام بعمل كبير لينجح في إعادة روح المجموعة والمنافسة في المنتخب”.

وأضاف حارس الخضر: “أضن أنه نجح في خلق منافسة جيدة بين اللاعبين، زهذا لكونه جزائري، ويعرف الجزائريين”.

وتابع ألكسندر أوكيدجا: “يوجد لاعبون موهوبون في المنتخب الوطني، لكن إذا لم نتبع التعليمات، فهذا لا يمكن أن ينجح”.