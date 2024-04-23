أوكيدجا ضمن التشكيلة المثالية للجولة 30 من “الليغ1”

تواجد الحارس الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 30 من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وصنفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية حارس الخضر السابق أوكيدجا، بتنقيط 7/10 ضمن التشكيلة المثالية للجولة 30 من “الليغ1″.

بعد أن تألق في مواجهة فريقه ميتز أمام لوهافر، ومحافظته على نظافة شباكه في المواجهة التي إنتهت بفوز ميتز بهدف دون مقابل.

يجدر الإشارة، تمكن أوكيدجا من الوصول لـ”الكلين شيت” رقم 25 في مسيرته بالدوري الفرنسي خلال 5 مواسم (2017.2018/ 2019.2020/ 2020.2021/ 2021.2022/ 2023.2024).