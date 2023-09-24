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الرياضة

أوكيدجا على رأس التشكيلة الأساسية لميتز في مواجهة ستراسبورغ

بقلم كريم تيغرمت
أوكيدجا على رأس التشكيلة الأساسية لميتز في مواجهة ستراسبورغ
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يواجه الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، اليوم الأحد، رفقة ناديه ميتز، الضيف ستراسبورغ، برسم الجولة السادسة من الليغ1.

وكشفت إدارة ميتز، التشكلية الأساسية للفريق التي ستبدأ هذه المباراة، والتي تقدمها اسم حارس المرمى أوكيدجا.

ويعول مدرب ميتز، لاسزلو بولوني، على حارسه الدولي الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق فوز جديد.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا، يتواجد في أفضل مستوياته مع بداية الموسم الجاري من الليغ1، بدليل آدائه في المباراة الأخيرة أمام لانس.

رابط دائم : https://nhar.tv/OOoyB
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