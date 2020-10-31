أوكيدجا: “علينا البقاء محترفين والتأقلم على اللعب بدون جمهور”

تحدث الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا حارس نادي ميتز الفرنسي، عن أجواء المباريات الرسمية بدون جمهور في ظل الوضع الحالي.

وقال أوكيدجا، خلال ندوة صحفية: “الأمر ليس واضحا تماما، فعندما نلعب على أرضنا نحتاج لمشجعينا، لأن هذا يمكن أن يغير مسار المباراة”.

وأضاف: “في غياب الجماهير، لا يوجد جو، يمكن أن تشعر أنها مباراة ودية، رغم أنها رسمية، علينا البقاء حذرين، فهذا هو الخطر الحقيقي، علينا البقاء محترفين واللعب بشكل جيد”.

وختم ألكسندر أوكيدجا: “يجب أن نتكيف، سواء داخل أو خارج الديار، على اللعب بدون جمهور، علينا أن نتعايش مع الوضع”.