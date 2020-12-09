أوكيدجا لاعب الشهر في نادي ميتز

أختير الحارس الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا كأفضل لاعب لشهر نوفمبر، ضمن تشكيلة نايه ميتز الفرنسي.

وكشف إدارة نادي ميتز، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن اختيار الكسندر أوكيدجا، كأفضل لاعب لشهر نوفمبر، بنسبة تصويت بلغت 37%.

وأرفق النادي الفرنسي، هذه التغريدة، بمقطع فيديو، لحارس الخضر، أظهر من خلاله المردود الكبير الذي بصم عليه خلال شهر نوفمبر.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا، يواصل حاليا علاجه من الإصابة الأخير التي تعرض لها على مستوى الساق، خلال مواجهة نادي ليون.