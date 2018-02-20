أوكيدجا :”لم أزر الجزائر في حياتي ولكني مُهتم باللعب للخضر”

الرياضة
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أوكيدجا :”لم أزر الجزائر في حياتي ولكني مُهتم باللعب للخضر” أوكيدجا
بقلم إسماعيل عشاش

أكد “أليكسندر أوكيدجا”، الحارس المُتألق مع نادي “ستراسبورغ” الفرنسي بأنه يأمل بالحصول على فُرصته مع المنتخب الوطني في المُستقبل القريب.

وصرح لموقع “لاغازات دوفينيك” :”سمعت بأني الجزائر تتابعني، وأنا مُهتم باللعب لصالحها، وسبق وأن تلقيت إتصالا من الفاف سنة 2012″.

وواصل :”أصولي جزائرية من جهة والدي، على إتصال دائم بأقاربي بتيزي وزو، لكني لم يسبق لي أن زرت البلد للساعة”.

وختم :”الإتصالات عادت الموسم الماضي عندما كنت في الليغ2، ومن جهتي سأعمل على إظهار مُستواي، وسنرى كيف تسير الأمور مُستقبلا”.

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