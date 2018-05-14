يتواجد الحارس الفرانكو جزائري، أليكسندر أوكيدجا، محل صراع العديد من الأندية الأوروبية، بالنظر لإنتهاء عقده مع ناديه ستراسبورغ، الشهر المقبل.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن نادي نادي شتوتغارد الألماني، يتابع عن كثب وضعية الحارس أوكيدجا، ويسعى لضمه كحارس ثاني للفريق.

وأبدى نادي سيركل بروج البلجيكي، هو الآخر اهتمامه بالحارس الفرانكو جزائري (29 عاما)، ويسعى للدخول في مفاوضات مع وكيل أعماله.

كما أكد ذات المصدر، أن أوكيدجا، يحظى باهتمام عدة أندية من الدرجة الثانية الفرنسية، إلا أن الحارس ينتظر عرضا لتجديد عقده مع ناديه ستراسبورغ.