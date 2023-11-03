أوكيدجا مرشح لجائزة جديدة في ميتز

رُشح الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيدجا، حارس مرمى نادي ميتز الفرنسي، لجائزة فردية جديدة في الفريق.

وكشفت إدارة نادي ميتز، عن تواجد اسم أوكيدجا، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر، في الفريق.

وينافس الدولي الجزائري، على هذه الجائزة، ثلاثة لاعبين آخرين من الفريق، على غرار لامين كامارا، أودول، بالإضافة لنوكيدي.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا، بال جائزة أفضل لاعب في ناديه ميتز، الخاصة بشهر سبتمبر الماضي، نظير تألقه في الدوري الفرنسي.