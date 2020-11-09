أوكيدجا وديلور ضمن التشكيلة المثالية في فرنسا

أختير الدوليان الجزائريان، ألكسندر أوكيدجا حارس نادي ميتز، وأندي ديلور، مهاجم مونبوليي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ10 من الليغ1.

وقدم ألكسندر أوكيدجا، احدى مبارياته هذا الموسم، أين أنقذ فريقه من الهزيمة، بتصديه لركلة جزاء، لينال تنقيط 8/10.

من جهته قاد أندي ديلور، فريقه مونبوليي لتحقيق الفوز أمام نادي بوردو، بتسجيله هدف الفوز، ليحصل على تنقيط 7/10.

ونظير هذا المردود، تواجد الثنائي الدولي الجزائري، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ10 من الليغ1 الفرنسية.