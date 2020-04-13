أوكيدجا: “وصلت لأهم مرحلة من مشواري الرياضي”

الرياضة
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أوكيدجا: “وصلت لأهم مرحلة من مشواري الرياضي”
بقلم كريم.تيغرمت

يرى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، حارس نادي ميتز، أنه يتواجد حاليا في أهم مرحلة من مشواره الرياضي، بالنظر لبلوغه سن الـ31 سنة.

وصرح أوكيدجا، في هذا الخصوص: “لقد ولدت كحارس مرمى، إمه أمر فطري في داخلي، وتطور الأمر بمرور الوقت”.

وأضاف: “المطلوب من حارس المرمى هو منح الاطمئنان، وببلوغي سن الـ31 سنة، وصلت لأهم مرحلة في مسيرتي”.

وتابع أوكيدجا: “مثل بعض الحراس الذين أعتبرهم قدوتي، أدرك أنني مستعد ذهنيا للمواصلة، لكن لا أدري بالنسبة لقدرتي البدنية”.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا (31 عاما)، يقدم هذا الموسم أحد أفضل مستوياته رفقة ناديه ميتز، ويعتبر من أفضل حراس الدوري الفرنسي لهذا الموسم.


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