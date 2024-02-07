أوكيدجا يبلغ المباراة رقم 100 في “الليغ1”

بلغ الحارس الدولي الجزائري السابق ألكسندر أوكيدجا، المباراة رقم 100 في الدوري الفرنسي بقميص فريقه ميتز.

بمناسبة مواجهة فريقه أمام نادي لوريان، برسم الجولة 20 من “الليغ1″، والتي تلقى فيها حارس الخضر هدفين في تلك المواجهة.

كما قامت إدارة نادي ميتز، بتكريم حارسها الجزائري، بإهدائه قميص الفريق برقم 100، إحتفالا بهذه المناسبة.

يجدر الإشارة، خاض الحارس أوكيدجا 20 مباراة مع فريقه ميتز في “الليغ1″، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مناسبات.