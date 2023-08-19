أوكيدجا يتألق في مواجهة مارسيليا وينال الثناء

تألق الحارس الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، أمس السبت، في مواجهة الضيف نادي أولمبيك مارسيليا، أين أهدى التعادل لناديه ميتز.

وشارك أوكيدجا، كعادته أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ميتز، في مواجهة أولمبيك مارسيليا، ضمن الجولة الثانية من الليغ1 الفرنسية.

وأثنى مسؤولي نادي ميتز، على مردود أوكيدجا، في مواجهة مارسيليا، خاصة في الدقيقة الـ80 أين أنقذ الفريق من هدف محقق، سمح لهم بانهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

كما حظي الدولي الجزائر، بإشادة الموقع الرسمي لليغ1، بالنظر لتسجيل أكبر عدد من التصديات في مباراة واحدة، خلال الجولة الأولى أمام ران (9 تصديات).

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا (35 عاما)، أعلن في وقت سابق، اعتزاله اللعب دوليا، رفقة المنتخب الوطني.