أوكيدجا يتراجع عن الإعتزال الدولي !

فتح الحارس الدولي الجزائري السابق، ونادي ميتز الفرنسي، ألكسندر أوكيدجا، باب التأويلات، بشأن إمكانية تراجعه من الإعتزال الدولي.

وإمكانية عودته لتمثيل الخضر مستقبلا، في ظل المستوى الباهت الذي يظهر به الحارس الأساسي، أنتوني ماندريا، بإجماع كل النقاد والمتابعين لشؤون المنتخب الوطني.

ولاحظ العديد من متابعي و الجمهور الرياضي الجزائري، إقدام الحارس، ألكسندر أوكيدجا، بتحديث حسابه الخاص على منصة “الأنستغرام”. حيث قام أوكيدجا بإضافة عبارة:”دولي جزائري” و أضاف “تاغ” للحساب الرسمي لـ”الفاف” في مساحة “البايو” التعريفية للحارس.

كما سبق للحارس، ألكسندر أوكيدجا، أن أبدى نيته بالعودة إلى المنتخب الوطني، تحسبا لقادم المواعيد، ، حيث ظهر أوكيدجا، في فيديو مع أحد المعجبين، وأجابه عن سؤاله المتمثل، بشأن إمكانية عودته للمنتخب الوطني، بالقول أنه سيقبل دعوة الناخب بيتكوفيتش، في حال إتصاله به.

وللتذكير، قدم الحارس أوكيدجا، مستويات راقية هذا الموسم مع فريقه “ميتز” في “الليغ1″، رغم سقوط فريقه إلى الدرجة الثانية الفرنسية، مع نهاية الموسم المنقضي، حيث يعد حارس الخضر المعتزل ثاني أكثر حارس تصديا للكرات في “الليغ1” بـ129 تصد. و أكثر من قام بتصديات لتسديدات من داخل منطقة الجزاء بـ87 تصد من أصل 34 مباراة.