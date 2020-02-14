أوكيدجا يتوج أفضل لاعب للشهر في ميتز

أختير الحارس الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيدجا، كأفضل لاعب لشهر جانفي، ضمن تشكيلة ناديه ميتز الفرنسي.

وأعلن نادي ميتز، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن اختيار الحارس الدولي الجزائريـ كأفضل لاعب للشهر في الفريق.

ويأتي هذا التتويج الذي ناله ألكسندر أوكيدجا، نظير تألقه، والمردود الكبير الذي قدمه طيلة شهر جانفي المنصرم في الليغ1.