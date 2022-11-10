أوكيدجا يتوج بجائزة لاعب الشهر في ميتز

نال الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، حارس نادي ميتز الفرنسي، اعتراف جماهير الفريق، نظير مردوده عن شهر أكتوبر المنصرم.

وكشفت إدارة نادي ميتز، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تيوتر”، عن اختيار حارسها الجزائري أوكيدجا، أفضل لاعب لشهر أكتوبر.

كما أرفقت إدارة النادي الفرنسي، تغريدتها هذه، بصورة للدولي الجزائري، بقميص ناديه ميتز، في احدة مباريات الفريق.

ويأتي هذا الإعتراف الذي حظي به ألكسندر أوكيدجا، نظير تألقه في المباريات التي خاضها مع ناديه ميتز طيلة شهر أوكتوبر المنصرم.