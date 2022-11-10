أوكيدجا يتوج بجائزة لاعب الشهر في ميتز
بقلم كريم تيغرمت
نال الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، حارس نادي ميتز الفرنسي، اعتراف جماهير الفريق، نظير مردوده عن شهر أكتوبر المنصرم.
وكشفت إدارة نادي ميتز، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تيوتر”، عن اختيار حارسها الجزائري أوكيدجا، أفضل لاعب لشهر أكتوبر.
كما أرفقت إدارة النادي الفرنسي، تغريدتها هذه، بصورة للدولي الجزائري، بقميص ناديه ميتز، في احدة مباريات الفريق.
ويأتي هذا الإعتراف الذي حظي به ألكسندر أوكيدجا، نظير تألقه في المباريات التي خاضها مع ناديه ميتز طيلة شهر أوكتوبر المنصرم.
[ ℙ𝕣𝕠 ]
🤝 𝗟𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗻𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲́ 𝗽𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗺𝗮𝗻𝗻 𝗜𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿.
🔥 @Oukidjaalex est votre Grenat du mois d’octobre.
— FC Metz ☨ (@FCMetz) November 9, 2022
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