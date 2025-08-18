أوكيدجا يحظى بتكريم من إدارة ناديه السابق ميتز
بقلم كريم تيغرمت
حظي حارس المرمى الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيجدا، أمس الأحد، بتكريم من إدارة ناديه السابق ميتز الفرنسي.
وسجل أوكيدجا، حضوره أمس، في المباراة التي جمعت ناديه السابق ميتز، بفريق ستراسبورغ، لحساب الجولة الأولى من الليغ1 الفرنسية.
وفي فترة الراحة ما بين شوطي هذه المباراة، قام مسؤولو نادي ميتز، بتكريم أوكيدجا، أمام أنصار الفريق، اعترافا بكل ما قدمه للفريق.
يذكر ان ألكسندر أوكيدجا، غادر في الميركاتو الصيفي الجاري، ناديه ميتز. وانتقل لنادي “آي أم تي” بلغراد، وهو يعاني حاليا من اصابة خطيرة على مستوى الرباط الصليبي.
Merci pour tout Alex et bon rétablissement ♥️
Portier grenat de 2018 à 2025, Alexandre Oukidja a été honoré à la mi-temps de ce #FCMRCSA 🥺🫂 pic.twitter.com/gdwF2thrk3
— FC Metz ☨ (@FCMetz) August 17, 2025
