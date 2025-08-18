أوكيدجا يحظى بتكريم من إدارة ناديه السابق ميتز

حظي حارس المرمى الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيجدا، أمس الأحد، بتكريم من إدارة ناديه السابق ميتز الفرنسي.

وسجل أوكيدجا، حضوره أمس، في المباراة التي جمعت ناديه السابق ميتز، بفريق ستراسبورغ، لحساب الجولة الأولى من الليغ1 الفرنسية.

وفي فترة الراحة ما بين شوطي هذه المباراة، قام مسؤولو نادي ميتز، بتكريم أوكيدجا، أمام أنصار الفريق، اعترافا بكل ما قدمه للفريق.

يذكر ان ألكسندر أوكيدجا، غادر في الميركاتو الصيفي الجاري، ناديه ميتز. وانتقل لنادي “آي أم تي” بلغراد، وهو يعاني حاليا من اصابة خطيرة على مستوى الرباط الصليبي.