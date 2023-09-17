أوكيدجا يحقق رقما قياسيا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى
قاد الحارس الدولي السابق ألكسندر أوكيدجا فريقه ميتز للفوز أمام المنافس لانس برسم الجولة الخامسة من الليغ 1 الفرنسية.
بعد أن تمكن الحارس الجزائري من الحفاظ على نظافة شباكه طيلة التسعين دقيقة.
ونشر موقع ” سوفاسكور” المتخصص في الإحصائيات، أمس السبت، أرقام الحارس أوكيدجا في المواجهة التي فاز فيها فريقه بهدف لصفر.
وتمكن أوكيدجا من صد 10 تسديدات في اللقاء 6 منها داخل منطقة العمليات وهي أعلى معدل تصديات لحارس مرمى في الدوريات الخمس الأوروبية والليغ 1 لهذا الموسم.
وحقق أوكيدجا الكلين شيت الثاني هذا الموسم بعد أن سبق له المحافظة على نظافة شباكه في مواجهة كليرمون فوت في الجولة الثانية من الليغ 1
كما نال أوكيدجا جائزة رجل المباراة حسب موقع ” سوفاسكور”.
وبهذا الفوز قفز نادي ميتز للمركز السادس في سلم ترتيب البطولة الفرنسية هذا الموسم برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة واحدة.
يجدر الإشارة، سبق للناخب الوطني جمال بلماضي أن رحب بعودة الحارس أوكيدجا للمنتخب الوطني في حال عدول الأخير عن قرار الإعتزال.
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Alexandre Oukidja v Lens:
🧤 10 saves
📥 6 saved shots from inside the box
✋ 0.70 Goals prevented
🥊 3 punches
📈 10 Sofascore rating
First GK with 10+ saves and a clean sheet in one match in the top 5 leagues since the start of last season! 👏👏#RCLFCM pic.twitter.com/ghx45rzYBy
— Sofascore (@SofascoreINT) September 16, 2023
https://twitter.com/SofascoreINT/status/1703154573462950113?t=_AsUNZLerKMczFGO3z81gA&s=19