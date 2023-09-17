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الرياضة

أوكيدجا يحقق رقما قياسيا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى

بقلم فيصل زيان بوزيان
أوكيدجا يحقق رقما قياسيا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى
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قاد الحارس الدولي السابق ألكسندر أوكيدجا فريقه ميتز للفوز أمام المنافس لانس برسم الجولة الخامسة من الليغ 1 الفرنسية.

بعد أن تمكن الحارس الجزائري من الحفاظ على نظافة شباكه طيلة التسعين دقيقة.

ونشر موقع ” سوفاسكور” المتخصص في الإحصائيات، أمس السبت، أرقام الحارس أوكيدجا في المواجهة التي فاز فيها فريقه بهدف لصفر.

وتمكن أوكيدجا من صد 10 تسديدات في اللقاء 6 منها داخل منطقة العمليات وهي أعلى معدل تصديات لحارس مرمى في الدوريات الخمس الأوروبية والليغ 1 لهذا الموسم.

وحقق أوكيدجا الكلين شيت الثاني  هذا الموسم بعد أن سبق له المحافظة على نظافة شباكه في مواجهة كليرمون فوت في الجولة الثانية من الليغ 1

كما نال أوكيدجا جائزة رجل المباراة حسب موقع ” سوفاسكور”.

وبهذا الفوز قفز نادي ميتز للمركز السادس في سلم ترتيب البطولة الفرنسية هذا الموسم برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة واحدة.

يجدر الإشارة، سبق للناخب الوطني جمال بلماضي أن رحب بعودة الحارس أوكيدجا للمنتخب الوطني في حال عدول الأخير عن قرار الإعتزال.

https://twitter.com/SofascoreINT/status/1703154573462950113?t=_AsUNZLerKMczFGO3z81gA&s=19

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