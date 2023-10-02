أوكيدجا يعبث بأرقام “الليغ1” الفرنسية هذا الموسم

يواصل الحارس الدولي المعتزل ألكسندر أوكيدجا، تقديم عروض قوية رفقة فريقه ميتز في الدوري الفرنسي “الليغ1” هذا الموسم.

حيث تمكن الحارس ألكسندر أوكيدجا، من المحافظة على نظافة شباكه في مبارتين هذا الموسم في “الليغ 1”.

وحسب موقع “صوفا سكور” المتخصص في الإحصائيات، فإن أوكيدجا هو الحارس الأكثر تصديا للكرات في الليغ 1 بواقع 34 كرة، أي بنسبة نجاح 72%.