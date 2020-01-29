أوكيدجا ينال الإعتراف في ميتز

الرياضة
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أوكيدجا ينال الإعتراف في ميتز
بقلم كريم.تيغرمت

يواصل الحارس الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، لاعب نادي ميتز الفرنسي، تألقه رفقة ناديه، ضمن الدوري الفرنسي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ميتز، عن إختيار ألكسندر أوكيدجا، كرجل المباراة، ضمن تشكيلة فريقه، خلال مواجهة نادي ريمس.

ونال حارس الخضر، هذا اللقب بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت، من طرف جماهير ميتز، والتي بلغت 35%.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا، ساهم بشكل كبير، في عودة فريقه بفوز هام من ملعب ريمس، بنتيجة 1-0.


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