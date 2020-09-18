أوكيدجا ينال الإعتراف من ميتز

أختير الدولي الجزائري أليكسندر أوكيدجا، كأفضل لاعب في ناديه ميتز، خلال المباراة الأخيرة التي جمعتهم بباريس سان جيرمان.

ونشر نادي ميتز، عبر حسابه الرسمي، مقطع أبرز من خلاله تألق أوكيدجا، خلال مباراتهم أمام باريس سان جيرمان، وأهم تدخلاته.

وأعلن النادي الفرنسي، عن اختيار حارسه الدولي الجزائري، كأحسن لاعب في الفريق، في هذه المباراة.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا، أنقذ فريقه من الخسارة بنتيجة عريضة في هذه المباراة التي انتهت بفوز النادي الباريسي بنتيجة 1-0.