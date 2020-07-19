أوكيدجا ينال لقب أحسن لاعب في الموسم في عيد ميلاده الـ32

أختير الدولي الجزائري الكسندر أوكيدجا، حارس نادي ميتز الفرنسي، كأفضل لاعب في الفريق، لموسم 2019-2020.

وتمكن ألكسندر أوكيدجا، من الحصول على هذا الإعتراف، من جماهير ناديه ميتز، اللذين صوتوا له، نظير مردوده الكبير، طيلة الموسم المنقضي.

ومن خلال 96 تصدي، تمكن حارس الخضر، من المساهمة بشكل كبير، في ضمان ناديه ميتز البقاء ضمن الليغ1 الفرنسية.

وهنأت إدارة نادي ميتز، عبر الحساب الرسمي للفريق، حارسها ألكسندر أوكيدجا، بعد اختياره كلاعب الموسم، والذي تزامن مع عيد ميلاده الـ32.