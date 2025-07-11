أوكيدجا ينتقل إلى الدوري الصربي

حسم حارس المرمى الدولي الجزائرين ألكسندر أوكيدجا، وجهته الجديد، في الميركاتو الصيفي الجاري، بتوجهه إلى الدوري الصربي.

وكشفت تقارري اعلامية فرنسية، عن ترسيم أوكيدجا، انتقاله إلى نادي “أف كا بلغراد” الصربي، بعقد يمتد إلى غاية 2026.

وتأتي هذه الخطوة من حارس المرمى الدولي الجزائري، بعد انتهاء مغامرته مع نادي ميتز الفرنسي التي دامت سبعة سنوات كاملة.

ويسعة ألكسندر أوكيدجا (36 عاما)، لبقائه في جو المنافسة، والحفاظ على كامل جاهزيته، على أمل ضمان مشاركته مع الخضر في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.