“أوكيدجة”:”أتمنى ان نعود لحياتنا الطبيعية في أقرب وقت”

وجه حارس المنتخب الوطني الجزائري وفريق “ميتز” الفرنسي “ألكسندر أوكيدجة” رسالة للشعب الجزائري للوقاية من فيروس كورونا.

الحارس المتألق في الليغ 1 نشر فيديو توعوي على “فايسبوك” الفاف طالب فيه من الشعب الجزائري البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

“أوكيدجة” قال أيضا:”يجب ان نتبع تعليمات الأخصائيين للحفاظ على صحتنا وعلى صحة عائلاتنا من انتشار فيروس كورونا”.

وختم الحارس الثاني لمحاربي الصحراء حديثه بالقول:”أتمنى ان يتم القضاء على هذا الفيروس في أقرب فرصة وان نعود لحياتنا الطبيعية”.