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“أوكيدجة”:”أتمنى ان نعود لحياتنا الطبيعية في أقرب وقت”

الرياضة
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“أوكيدجة”:”أتمنى ان نعود لحياتنا الطبيعية في أقرب وقت” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وجه حارس المنتخب الوطني الجزائري وفريق “ميتز” الفرنسي “ألكسندر أوكيدجة” رسالة للشعب الجزائري للوقاية من فيروس كورونا.

الحارس المتألق في الليغ 1 نشر فيديو توعوي على “فايسبوك” الفاف طالب فيه من الشعب الجزائري البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

“أوكيدجة” قال أيضا:”يجب ان نتبع تعليمات الأخصائيين للحفاظ على صحتنا وعلى صحة عائلاتنا من انتشار فيروس كورونا”.

وختم الحارس الثاني لمحاربي الصحراء حديثه بالقول:”أتمنى ان يتم القضاء على هذا الفيروس في أقرب فرصة وان نعود لحياتنا الطبيعية”.


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