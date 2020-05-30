أوكيدجة:”حلمي القادم هو المشاركة في المونديال مع الخضر”

أكد الحارس الدولي الجزائري لفريق “ميتز” الفرنسي ألكسندر أوكيدجة أن حلمه القادم يتمثل في المشاركة في مونديال 2022 بقطر.

أفضل لاعب في فريق “ميتز” هذا الموسم قال في تصريحات لليومية الفرنسية “جريدة الوسط”:”كنت قادرا على انتظار عروض من فرق آخرى بعد موسمي الجيد مع ميتز لكنني فضلت التجديد”.

“قراري كان بسيطا.. تحدثت مع زوجتي لمدة ثلاثين ثانية فقط قبل اتخاذ القرار كما أن إبني مرتاح في هذه المدينة”.

“جددت لميتز لأنني لا أريد التسرع في مشواري الكروي كما أنني أطمح للذهاب خطوة بخطوة وحلمي القادم هو المشاركة مع الخضر في مونديال 2022”.