“أوكيدجة” :”إخترت الجزائر تكريما لوالدي وتأقلمت بسهولة”

أكد الدولي الجزائري، “ألكسندر أوكيدجة” بأنه وجد راحته داخل المنتخب الوطني، بصفة سريعة جدا، وهذا في تصريحات لجريدة “republicain-lorrain” الفرنسية.

وقال :”إخترت اللعب مع الجزائر تكريما لوالدي وجدي، وكان لي الفخر بأن اُستدعي للخضر، وألعب مع عناصر ذات مُستوى دولي”.

وأضاف :”لقد أردت إكتشاف الأجواء الإفريقية، وخلال سفريتين لحد الساعة، لم يخب ظني، ونحن مُجبرون على التأقلم مع جميع الظروف”.

ليُواصل :”لم أجد صعوبة في التأقلم، حيث أن مُعظم لاعبي المنتخب مولودون بفرنسا، وهو ما جعلني أندمج بكل سهولة معهم”.