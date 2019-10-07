“أوكيدجة” الأفضل في “ميتز” خلال شهر سبتمبر

توج الحارس الدولي الجزائري “ألكسندر أوكيدجة” بجائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر في فريقه “ميتز” الفرنسي.

وكشف الحساب الرسمي لميتز على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ان حارس الخضر تحصل على نسبة أصوات وصلت ل74 بالمائة.

وأضاف الحساب أن “أوكيدجة” تفوق على زميليه في النادي “حبيب مايغا” وكذا “حبيب ديالو” بفارق كبير.

وجاء تتويج “أوكيدجة” بالجائزة بعد تألقه الكبير خلال الشهر الماضي خاصة في مواجهتي “تولوز” و”سانت إيتيان”.