أوكيدجة: “سأرد على ثقة ميتز فوق الميدان”

أبدى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجة، سعادته، للثقة التي وضعتها فيه إدارة ناديه ميتز، من خلال تجديد عقده مع الفريق.

ونقلت الصحافة الفرنسية تصريحات أوكيدجة، في هذا الخصوص، أين قال: “هذا التمديد دليل على أن النادي يثق بي”.

وأضاف: “أنا مسرور حقا لمواصلة المغامرة في ميتز، لأنني أستمتع بها كثيرا، وعائلتي أيضا، نادرا ما شعرت بتحسن كبير، أنا سعيد جدا جدا للبقاء في هذا النادي العائلي”.

وتابع ألكسندر أوكيدجة: “نادي ميتز، بصدد النمو حاليا، خاصة من ناحية البنية التحتية، ويرغب في المواصلة ضمن الليغ1، هذا التحدي يمنحني حافزا كبيرا، وردي على ثقة الإدارة سيكون فوق الميدان” .