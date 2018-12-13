أوكيدجة: “سعيد بمجاورة لاعبين كبار في المنتخب الوطني”

أكد الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيدجة، حارس نادي ميتز الفرنسي، أنه يستفيد كثيرا من مجاورة لاعبين كبار في المنتخب الوطني، ويسعى للإستفادة من خبرتهم.

وصرح أوكيدجة، للموقع الرسمي لناديه “ميتز”: “كانت لي الفرصة للمشاركة في تربصين للمنتخب الوطني، أين أسعى لتعلم المزيد، بالإحتكاك مع زملائي”.

وأضاف: “أمر جد ايجابي اللعب للمنتخب الوطني الجزائري المعروف قاريا، ومجاورة لاعبين كبار من اللذين يشاركون في رابطة الأبطال، وهي فرصة للتعلم منهم”.

وتابع: “حاليا أقدم آداء جيد مع فريقي، أتمنى الحصول على فرصة للمشاركة في مباراة للخضر في “الكان” المقبل، لمحاولت تأكيد ما أقدمه مع فريقي”.

وأردف ألكسندر أوكيدجة: “صحيح أننا تأهلنا لنهائيات كأس أمم إفريقيا، لكن مزال ينتظرنا عمل كبير، لتقديم وجه مشرف في هذه المنافسة”.