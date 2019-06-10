أوكيدجة: “صدمنا بدرجة الحرارة المرتفعة بالدوحة لكننا تعودنا عليها”

تفاجئ الحارس الدولي الجزائري أليكسندر أوكيدجة بحرارة الطقس المرتفعة التي تميز العاصمة القطرية الدوحة، تزامنا مع تربص المنتخب الوطني الجزائري.

وتحدث أوكيدجة في تصريح لموقع الفاف الرسمي عن إرتفاع درجة الحرارة قائلا:

” صراحة التربص الأول بمركز سيدي موسى كان رائع، حيث عملنا بطريقة جيدة، حيث كان هناك بعض اللاعبين الجدد، وكانت الأجواء عائلية ونحن هنا من أجل هدف واحد”

وأضاف: ” حتى نكون صرحات، شعرنا بحرارة كبيرة عند وصولنا إلى الدوحة، لكن كننا ننتظر أن تكون الحرارة أكثر إرتفاعا في التدريبات لكننا تعودنا على حرارة الطقس، والشيء الإيجابي أننا نتدرب في السهرة”.

” بالنسبة لي كلاعب تعودة على طقس فرنسا أين نجد الحرارة القصوى 32 درجة، لم أكن أتصور أنني سأتعود على حرارة 40 درجة ولدينا طاقم فني متخصص في تكيفنا مع هذه الحرارة”.