أوكيدجة: “عدت مجددا للخضر وأنا بصدد التعرف على المجموعة من جديد”

كشف الحارس العائد إلى صفوف المنتخب الوطني من الاعتزال الدولي، ألكسندر أوكيدجة. أنه بصدد التعرف على لاعبي الخضر خلال تربص سبتمبر.

استعداداً لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا في إطار تصفيات الجولتين الأولى والثانية، للمجموعة الخامسة. ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح الحارس أوكيدجة لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء. في المنطقة المختلطة بمركز التحضيرات بسيدي موسى: “عدت من الاعتزال الدولي، ولا أعرف غالبية اللاعبين والطاقم الفني للمنتخب الوطني”.

وأضاف أوكيدجة: “أنا هنا للتعرف على المجموعة التي تحتوي على لاعبين شباب، اعتزلت منذ سنة ونصف، ومهمتي مساعدة قندوز وماندريا بخبرتي، لضمان منافسة قوية بيننا”.

وتابع المتحدث:” منتخب غينيا الاستوائية سبق له الفوز أمامنا في (كان 2021)، وكسر سلسلة اللاهزيمة للخضر آنذاك، والجميع مركز لدخول هذه المواجهة وتحقيق الفوز”.

وختم أوكيدجة: “ضروري جدا تحقيق الفوز أمام غينيا الاستوائية، للتأكيد أن المنتخب الوطني لا يزال يخيف منافسيه”.