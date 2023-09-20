أوكيدجة: “في الجزائر كل شيء يتوقف حينما يلعب المنتخب وأتمنى عودة مبولحي”

كشف الحارس أليكسندر أوكيدجة، بأنه يكن احتراما كبيرا لأنه يحفظك بذكريات جميلة مع الخضر، بالرغم من مشاركته في 6 مناسبات فقط خلال مشوار استمر لـ 5 سنوات.

وقال الحارس المعتزل دوليا: “أحتفظ بذكريات جميلة مع المنتخب لاسيما في كأس أمم إفريقيا 2019”

قبل أن يشيد في بث مباشر على “أنستغرام” بالجمهور الجزائري قائلا: “لقد منحنا دعما قويا، وفي الجزائر كل شيء يتوقف عندما يلعب المنتخب.”

وختم أوكيدجة: “سفرياتي مع الخضر كانت رائعة، وعلاقتي بمبولحي جيدة واحترمه كثيرا لأنه مثابر وأتمنى عودته إلى المنتخب”.