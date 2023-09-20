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الرياضة

أوكيدجة: “في الجزائر كل شيء يتوقف حينما يلعب المنتخب وأتمنى عودة مبولحي”

بقلم محمد.ل
أوكيدجة: “في الجزائر كل شيء يتوقف حينما يلعب المنتخب وأتمنى عودة مبولحي”
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كشف الحارس أليكسندر أوكيدجة، بأنه يكن احتراما كبيرا لأنه يحفظك بذكريات جميلة مع الخضر، بالرغم من مشاركته في 6 مناسبات فقط خلال مشوار استمر لـ 5 سنوات.

وقال الحارس المعتزل دوليا: “أحتفظ بذكريات جميلة مع المنتخب لاسيما في كأس أمم إفريقيا 2019”

قبل أن يشيد في بث مباشر على “أنستغرام” بالجمهور الجزائري قائلا: “لقد منحنا دعما قويا، وفي الجزائر كل شيء يتوقف عندما يلعب المنتخب.”

وختم أوكيدجة: “سفرياتي مع الخضر كانت رائعة، وعلاقتي بمبولحي جيدة واحترمه كثيرا لأنه مثابر وأتمنى عودته إلى المنتخب”.

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Une publication partagée par Farid Rouas (@rouas.farid)

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