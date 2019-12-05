أوكيدجة في المشفى ويُعاني من إرتجاج في “الرأس”

كشف نادي “ميتز” الفرنسي أن حارس الخضر “ألكسندر أوكيدجة” لا يزال في المشفى تحت المعاينة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

فقد أكدت الفحوصات الأولية أن حارس “الخضر” يعاني من إرتجاج في الرأس مما استلزم بقائه في المستشفى.

هذا وأكد ” بول” الحارس الثاني لـ “ميتز” أن حالة “أوكيدجة” مستقرة ولا شيء يدعو للقلق.

يذكر أن حارس الخضر تعرض لإصابة قوية أمس الأربعاء في مباراة فريقه أمام “ران” بعد اصطدامه مع اللاعب “إدواردو كامافينغا”.