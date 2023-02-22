أوكيدجة: “لم أتررد في تجديد عقدي مع ميتز”

كشف حامي عرين المنتخب الوطني، أليكسندر أوكيدجة، بأنه لم يتررد ولو للحظة في تمديد عقده مع فريقه أف سي ميتز، الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية.

وكان أوكيدجة، قد وافق منتصف شهر فيفري الجاري، على تمديد عقده لموسمين إضافيين مع النادي الفرنسي، ليصبح عقده الجديد يمتد إلى صيف 2025.

ونشر موقع ” socios-fcmetz” المهتم بأخبار الفريق، تصريحات مطولة لصاحب الـ 33 عاما، تحدث فيها عن خطوة تجديده وقال: “إنه خيار القلب من يتحدث، أحس بالراحة هنا…ابنتي ولدت بميتز وعائلتي متواجدة هنا منذ 5 سنوات”

وختم أوكيجدة: “أعرف الجميع هنا، العديد من اللاعبين يتمنون شراء منزل في الشمال، ولكني ليست مهتم بذلك، سأبقى في ميتز، حتى حينما أعتزل كرة القدم”