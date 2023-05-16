أوكيدجة مرشح لنيل جائزة أفضل حارس في الليغ 2

يتواجد حارس الخضر الكسندر أوكيدجة ضمن قائمة الحراس المرشّحين للفوز بجائزة الأفضل في منافسة الليغ 2.

وكشفت صحيفة “ليكيب” عبر تقرير لها، أن أوكيدجة يتواجد رفقة 4 حراس في البطولة الفرنسية.

ويدافع أوكيديجة على ألوان ماتز منذ مدة وإلى غاية 2025 بعدما جدّدا عقده في وقت سابقا، كما ستكون الفرصة للتأكيد على إمكانياته التي ابهر بها المتتبعين هذا الموسم.

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