أوكيدجة ودولور مع الكبار في فرنسا

خطف نجما المنتخب الوطني، أندي دولور وأليكسندر أوكيدجة، مكانة في التشكيلة المثالية لليغ 1، والتي يُعدها موقع الإحصائيات العالمي “هو سكورد”.

وتواجد مُحاربا الصحراء، رفقة كبار فرنسا، وفي مُقدمتهم كيليان مبابي وأنخيل دي ماريا، وهو ما يُوضح المستوى الذي وصلا إليه.

وختم بطلا إفريقيا العام الماضي 2020، بأفضل طريقة ممكنة رفقة نادييهما ماتز ومونبوليي على التوالي، بعروض قوية جدا.

ويُعتبر تألق الحارس ورأس الحربة، خبرا سارة بالنسبة للناخب الوطني جمال بلماضي، نظرا للتحديات التي تنتظر الخضر قريبا.

ويُنتظر أن يكون دولور وأوكيدجة، من أهم الأفناك، خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة 2022 في قطر.