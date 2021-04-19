أوكيدجة يبُدع مع ماتز ويختار نجما للفريق

أختير الدولي الجزائري، أليكسندر أوكيدجة كنجم لناديه ماتز، خلال تعادل هذا الأخير، أمام نظيره رامس، في الجولة الماضية من الليغ1.

وصنفت جريدة ليكيب، مُحارب الصحراء كنجم للمُباراة التي إنتهت بالتعادل السلبي، بفضل التدخلات الحاسمة التي قام بها.

ومنحت الصحيفة الفرنسية، علامة وصلت لـ7/10 لبطل إفريقيا، مؤكدة بأنه أنقذ فريقه من الهزيمة.

ويُقدم صاحب الـ32 عاما، أفضل موسم له منذ بداية مشواره الإحترافي، رافعا أسهمه بشكل غير مسبوق.

ويستهدف أوكيدجة، أن يسمح له تألقه بالحصول على فُرصة اللعب كأساسي مع المنتخب الوطني في المُستقبل القريب.