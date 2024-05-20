أوكيدجة يختتم موسمه برقم مُميز في “الليغ1”

ختم الحارس الدولي الجزائري السابق، ألكسندر أوكيدجة، موسمه في الدرجة الأولى الفرنسية “الليغ1” مع ناديه ميتز، برقم مُميز.

وحسب مؤشر الإحصائيات “سوفاسكور” فيعد الحارس أوكيدجا، ثاني أكثر حارس تصديا للكرات في “الليغ1” بـ129 تصد. و أكثر من قام بتصديات لتسديدات من داخل منطقة الجزاء بـ87 تصد من أصل 34 مباراة.

ورغم كل هذه الأرقام الجيدة، الا أن الحارس أوكيدجة لم ينجح في مساعدة ميتز لضمان البقاء في “الليغ1”. إذ اختتم ميتز الموسم في المركز 16 برصيد 29 نقطة.

بعد أن شباك حارس الخضر السابق أوكيدجة 58 هدفا في 34 جولة في “الليغ1”. وحقق ميتز الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 21 مباراة.

وسيكون أوكيدجة وناديه ميتز مضطران لخوض مباراة فاصلة أمام صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية الفرنسية (سانت إيتيان x الفائز من مواجهة روداز و أفسي باريس) بتاريخ 30 ماي و 02 جوان.