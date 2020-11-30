أوكيدجة يريد قلب الطاولة على مبولحي

كشف الدولي الجزائري أليكسندر أوكيدجة، بأنه يسعى لقلب الطاولة على رايس وهاب مبولحي، ولم لا اللعب أساسيا مع الخضر في المونديال.

وصرّح الرقم واحد في “ميتز”، لجريدة “ليكيب” قائلا :”مع المنتخب الجزائري، إكتسبت خبرة تعادل ثلاث سنوات في فترة وجيزة”

وواصل :”اللعب أساسيا خلال كأس العالم القادمة، سيكون بمثابة حُلم أسطوري بالنسبة لي، في حالة تجسده على أرض الواقع”.

ويُقدم صاحب الـ32 عاما، عروضا كبيرة في الليغ 1 الفرنسية، منذ بداية الموسم الكروي الجاري.

ولعب أوكيدجة مع الخضر، في ثلاث مُباريات لحد الساعة، حافظ خلالها على عذرية شباكه.