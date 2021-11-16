أوكيدجة يستعرض حذاءه الجديد من تصميم شركة عالمية

إستعرض حارس “الخضر” ألكسندر أوكيدجة حذاءه الجديد الذي سيلعب به مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو. المؤهلة مباشرة إلى اللقاء الفاصل لمونديال قطر.

وأبدى اوكيدجة سعادته الكبيرة إثر إستقبل الحذاء من قبل إحدى الشركات الفرنسية العالمية. في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”.

يذكر، أن أوكيدجة نشّط مباراة جيبوتي الماضية أساسيا في اللقاء الذي جرى بالعاصمة المصرية القاهرة. أين أصبح الحارس يلقى معالمه بشكل لافت للانتباه.

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سيدخل المنتخب الوطني بالقميص الأبيض في حين سيرتدي المنتخب البوركينابي القميص الأخضر، ذلك عقب الإجتماع التقني الذي تم عقده اليوم بمقر الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

و سيلعب اللقاء بداية من الساعة الخامسة مساءا أمام الخيول البوركينابية، وهي المباراة التي ستأهل احد المنتخبين إلى الدور الفاصل و الحاسم للتأهل إلى مونديال قطر 2022.