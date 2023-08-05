أوكيدجة يكشف أسباب رفضه الإلتحاق بالبطولة السعودية

كشف الحارس السابق للمنتخب الوطني ألكسندر أوكيدجة عن أسباب اعتذاره لعدد من الأندية السعودية التي طلبت خدماته.

وقال ألكسندر اوكيدجة، في تصريح للإعلام الفرنسي “لم أريد تغيير نمط معيشتي ومعشية عائلتي التي تشعر بالرضا في مدينة موزيل لماذا ارحل إذا.. صحيح أبلغ من العمر 35 سنة، لكن أشعر بسعادة مع ميتز”.

كما أضاف أوكيدجة عن قرار الاعتزال مع الخضر “فضلت التركيز على مشواري مع ميتز الذي يمتد لموسمين، السفر فرقة المنتخب الوطني في إفريقيا صعب، خشيت كثيرا التعرض للإصابات”.

وختم حارس ميتز “حاليا لم أتعافى بشكل جيد، لكن الأمور أفضل بكثير، على الرغم من بعض الألم إلى أن استعيد عافيتي، انتظر بشغف عودتي للمنافسة”.

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