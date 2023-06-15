أوكيدجة ينهي مسيرته الدولية مع الخضر ويترك رسالة مؤثرة

أعلن حارس عرين الخضر ألكسندر أوكيدجة إنهاء مسيرته الدولية بعدما أبلغ المدرب جمال بلماضي بأنه لم يكن قادرا على تولي حراسة عرين الخضر.

وتلقى أوكيدجة تكريما خاصا من طرق المدرب جمال بلماضي و جميع اللاعبين إلى جانب أعضاء الطاقم الفني.

وقال ألكسندر أوكيدجة في حفل التكريم بالمركز التقني بسيدي موسى “كنت صادقا مع الخضر، وسبق وأن كنت بطل إفريقيا في 2019، لم اغش يوما، لا مع نفسي لا مع الأخرين ولاسيما في اختيار بلدي”.

كما أضاف أوكيدجة “من هنا جاء قراري بالانسحاب من المنتخب لأن جسدي لم يعد يستجيب كما كان من قبل، خاصة مع مطالب المستويات العالية”.

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