أوكيدجة يُبدع قبل إلتحاقه بالخضر

قدم الدولي الجزائري أليكسندر أوكيدجة، مُستوى كبيرا جدا خلال المواجهة التي جمعت بين ناديه ميتز ونظيره ليل، سهرة أمس السبت.

وتمكن الحارس من القيام بثلاثة تصديات حاسمة، ساهمت في إنقاذ فريقه من هزيمة لا نقاش فيها أمام مُنافس أكثر قوة.

ولم يمر هذا التألق مُرور الكرام، حيث أن جريدة “ليكيب” صنفت المُتألق كأحسن لاعب في اللقاء مانحة إياه علامة 8/10.

وسيلتحق صاحب الـ31 عاما في الساعات القادمة بأرض الوطن بمعنويات عالية، للمُشاركة في التربص التحضيري الذي يسبق مُلاقاة زامبيا وبوتسوانا.

يُذكر في نهاية المطاف، بأن الجزائري الآخر في صفوف ميتز، فريد بولاية، إكتفى بالظهور كبديل، دون تقديم الإضافة المرجوة منه.